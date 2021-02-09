رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

كواليس الحكم على الفنانة وردة ووالدها بالإعدام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:27 م
وردة
وردة
وائل توفيق
طباعة
اكتشفت السلطات الفرنسية أسلحة للثوار الجزائريين بمطعم والد الفنانة وردة، فتم اعتقاله وهو في الستين من عمره، وتعرض طوال أسبوع كامل لأنواع من الضرب والتعذيب، في الوقت الذي بدأت فيه احتراف الغناء وسجلت بعض الأسطوانات.

وعندما خرج والدها من المعتقل، تركوا المطعم نهائيًا وغادروا إلى بيروت، بلدة والدتها، وكانت تبلغ وقتها 17 عامًا، وبدأت مشوارها الفني من ملهى "طانيوس"، بصحبة عائلتها التي كانت تظل معها طوال ساعات عملها.

وقدمت وردة خلال تلك الفترة عدد من الأغاني الوطنية التي تُحيي الثورة الجزائرية، وأكدت أن تلك الأغاني لم تلق رواجًا بين رواد الملهى من اللبنانيين، على عكس الكثير من السوريين المقيمين في بيروت، والذي أعجبوا بها بشدة وطالبوا بتكرارها كثيرًا.

وفي حوار تلفزيوني حكى رياض القصري نجل الفنانة وردة، أن إحدى المحاكم الفرنسية قد حكمت قضائيًا بإعدام الفنانة الراحلة لأنها تدعم المقاومة لجزائرية وتساندها، كما صدر نفس الحكم على والدها.

يذكر أن الفنانة وردة اسمها الحقيقي وردة فتوكي، ولدت في فرنسا عام 1939 لأب جزائري وأم لبنانية، بدأت الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها.

موضوعات متعلقة

خالد الجندى: الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

نجل صاحب مطعم الفقير للمشويات يروي تفاصيل مقتل والده (فيديو)

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

كواليس الحكم على الفنانة وردة ووالدها بالإعدام

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

كيف صنع «المراسل الحربي» من الغيطاني كاتبًا مختلفًا؟.. يحيى مختار يجيب

عاطف عبدالرحمن: أحاول تجريب أدوات جديدة في رواية «وقائع سنوات الجمر»

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلى الأعلى»

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان