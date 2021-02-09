بعد واقعة الأفلام الجنسية.. تأييد تطليق «طبيبة المحلة» للضرر

رفضت محكمة استئناف عالى المحلة الكبرى لشئون الأسرة، الاستئناف المقام من زوج طبيبة المحلة، وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر من محكمة أسرة ثان المحلة برئاسة المستشار محمد سليمان بتطليق "طبيبة المحلة" للضرر.كان الزوج قام بتحرير محضر ضد زوجته يتهمها بأنه توجد لديه عدة أفلام جنسية وصور مع أشخاص.وأكد عصام عامر، المحامى، لـ"الدستور"، أن الحكم أصبح نهائيا غير قابل لأي طعن، مشيرا إلى أن الفيديو الذى تم تقديمه للنيابة هو فيديو واحد فقط والزوج الذى كان معها فى نفس الفيديو.