رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تنتقد معايرة موالين لأردوغان طلاب جامعة بوغازيتشى بالفقر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:55 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
طباعة
انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، سخرية أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، الموالين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من حذاء طالبة جامعة بوغازيتشي، شيماء ألتونضال، واستنكاره أن طالبة «حذاؤها بالٍ» تطالب باستقالة وصي أردوغان على الجامعة، مليح بولو.

وقال كليتشدار أوغلو خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حذاء هذه الفتاة، في الواقع حذاء هذه الفتاة أعلى من مستوى ذكائك، حتى إن مقاس حذاء هذه الفتاة أعلى من معدل مستوى ذكاء من يديرون هذه الدولة»، وفقّا لموقع تركيا الآن.

يُذكر أن طالبة جامعة بوزغازيتشي، شيماء ألتونضال، رفعت علامة النصر عقب أن أفرجت عنها السلطات التركية بعد اعتقالها في مسيرة احتجاجية، وفي ضوء ذلك سخر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حذائها البالي، وقال: «لا حذاء في قدميها وتطالب باستقالة رئيس الجامعة»!

وتشهد تركيا احتجاجات واسعة على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، عضوًا من حزبه وصيًا على جامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول، ورفض طلاب وأساتذة الجامعة القرار، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات، سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.

موضوعات متعلقة

خالد الجندى: الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

لأنهن راقصات.. دور رعاية ترفض تبني كاريوكا ولوسي للأطفال

«كنت ناويالك على نية مش كويسة».. لماذا هددت أم كلثوم سهير زكي؟

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

عاطف عبدالرحمن: أحاول تجريب أدوات جديدة في رواية «وقائع سنوات الجمر»

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلى الأعلى»

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية