المعارضة التركية تنتقد معايرة موالين لأردوغان طلاب جامعة بوغازيتشى بالفقر

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، سخرية أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، الموالين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من حذاء طالبة جامعة بوغازيتشي، شيماء ألتونضال، واستنكاره أن طالبة «حذاؤها بالٍ» تطالب باستقالة وصي أردوغان على الجامعة، مليح بولو.وقال كليتشدار أوغلو خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حذاء هذه الفتاة، في الواقع حذاء هذه الفتاة أعلى من مستوى ذكائك، حتى إن مقاس حذاء هذه الفتاة أعلى من معدل مستوى ذكاء من يديرون هذه الدولة»، وفقّا لموقع تركيا الآن.يُذكر أن طالبة جامعة بوزغازيتشي، شيماء ألتونضال، رفعت علامة النصر عقب أن أفرجت عنها السلطات التركية بعد اعتقالها في مسيرة احتجاجية، وفي ضوء ذلك سخر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حذائها البالي، وقال: «لا حذاء في قدميها وتطالب باستقالة رئيس الجامعة»!وتشهد تركيا احتجاجات واسعة على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، عضوًا من حزبه وصيًا على جامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول، ورفض طلاب وأساتذة الجامعة القرار، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات، سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.