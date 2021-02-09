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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الأقصر»: تحرير 42 محضرا بالزينية خلال يناير الماضي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:24 م
تموين الأقصر
تموين الأقصر
هدى الأمير
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شنت مديرية التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عدد من الحملات التفتيشية على مدار شهر يناير الماضي أسفرت عن تحرير 42 محضرا، وذلك بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المحال التجارية والمخابز لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وتضمنت المحاضر عدد 38 محضرا للمخابز البلدية شملت 13 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 9 محاضر نظافة، 4 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، محضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، محضر إثبات مبيعات وهمية.

وبالنسبة للمحال التجارية تم تحرير 4 محاضر شملت محضران عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضران عدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

قامت الحملات التفتيشية وفقًا لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية، والدكتور تامر صلاح وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، وإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وبقيادة عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية اليوم بعمل حملة نظافة داخل المدينة وتم رفع 10 أطنان من التراكمات والمخلفات من طريق طراد النيل الأقصر العشى بقيادة جمعة قاسم مسؤول النظافة بالمدينة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع 3 أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة أشرف سعيد خليل رئيس قرية الصعايدة وحنان محمد يوسف سكرتيرة قرية الصعايدة.

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