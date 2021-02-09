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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترفض المشاركة بندوة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:11 م
منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أ ش أ
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أعلن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات حول الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين جافريلوف، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية لن تشارك في ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وذلك بسبب "السياسة الغربية غير الودية".

وقال جافريلوف لوكالة (تاس) الروسية: "لقد وجه إلينا الأمريكيون الدعوة. وقد قمنا بالرد عليهم بأنه: نظراً للوضع الراهن على الحدود الروسية، وإجراء التدريبات وتحليق طائرات الاستطلاع، فإن وزارة الدفاع الروسية ترى أنه من غير المناسب المشاركة في هذه الندوة لأول مرة منذ 30 عاما".

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