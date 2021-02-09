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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تساعد مواطنًا فى إجراء عملية قلب مفتوح لنجله الرضيع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:07 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
عمرو المزيدي
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اضطلعت وزارة الداخلية بناءً على توجيهات الوزير، بتلبية ملتمس أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبعض المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومساعدته فى إجراء عملية قلب مفتوح لنجله (البالغ من العمر ثمانية أشهر) لعدم قدرته على تحمل تكاليف العملية ونفقات العلاج.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الالتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنسانى.

حيث قامت مديرية أمن أسوان باستقبال الطفل وأسرته وتوفير محل إقامة لائق لهم ووسائل انتقال، وكذا عرضه على الأطباء المتخصصين بمستشفى مجدى يعقوب للقلب بالمحافظة صحبة وفد من ضباط المديرية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم الوضع الطبى له، وإجراء جراحة قلب مفتوح (مجانًا دون تحمل أهليته أي نفقات) وما زال الطفل وأهليته بمقر الإقامة المخصص لهم لحين الانتهاء من المتابعة والملاحظة الطبية وتماثله للشفاء.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للطفل وأسرته، متمنيًا له تمام الشفاء العاجل، وقد لاقى ذلك استحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر والتقدير للقيادة السياسية والوزير على سرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم الرضيع، وكذا حسن الاستقبال والانتقال والإقامة خلال فترة التواجد بمحافظة أسوان وتقديم الدعم اللازم لهم.

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