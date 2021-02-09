«حياة كريمة» تستمع لمطالب أهالى برج العرب بالإسكندرية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم، أنها استمعت إلى أهالي قرية أبوصير والغربانيات بمركز ومدينة برج العرب القديم بمحافظة الإسكندرية.وأكدت في بيان لها، أن ذلك للوقوف على طلبات الأهالي على أرض الواقع تمهيدا لإدراجها بخطة المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.جاء ذلك بحضور اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، والعميد أ.ح محمد الهادي، ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة نهى سليمان، مدير إدارة التنمية بمحافظة الإسكندرية، وأساتذة كلية الهندسة، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة.