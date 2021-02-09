الثلج والبرد القارس يحدثان حالة من الفوضى في ألمانيا وبريطانيا

علق سائقون لساعات في مركباتهم في ألمانيا وأُغلقت مراكز التطعيم في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فيما تتعرض أوروبا لأقسى عاصفة ثلجية منذ سنوات.في ألمانيا، تقطعت السبل بعشرات سائقي السيارات والشاحنات طوال الليل على الطريق السريع "إيه 2" قرب بيليفيلد (رينانيا شمال-فستفاليا) في غرب البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.وانقلب عدد من الشاحنات ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع في الاتجاهين.وأمضى معظمهم 16 ساعة في مركباتهم في البرد القارس، وزودهم مسعفون بأغطية ومشروبات ساخنة.وأظهرت مقاطع فيديو سائقين يرتجفون من البرد في سياراتهم يشكون من تمضية ساعات دون طعام مع انخفاض درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.وقال ناطق باسم شرطة بيليفيلد للصحفيين "الوضع العام صعب"، وأوضحت ناطقة باسم مركز التحكم في الطرق السريعة في المنطقة "سيحتاج زوال الازدحام إلى وقت طويل".كذلك، أمضى سائقون جزءا من الليل عالقين في سياراتهم في وسط ألمانيا على الطريق السريع "إي 4".ودعا وزير النقل أندرياس شويير سكان شمال ألمانيا ووسطها إلى الامتناع عن القيادة على الأقل حتى الأربعاء.كما أدى تساقط الثلوج على مدار 48 ساعة وتشكل جليد إلى تأخر في رحلات القطارات وإلغائها، وفقا لشركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية.