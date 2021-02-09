«حياة كريمة» تعلن وصول قوافل مبادرة حماية لمدينة شلاتين

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أن قوافل مبادرة "حماية" وصلت إلى أبعد مدن الجمهورية في مدينة شلاتين، ومناطق حجر الأساس والصيادين والعالم ومنطقة أطراف السوق.وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن القافلة تشمل تخصصات العيون والقلب والجلدية والأنيميا والسكري للأطفال والكبار، بجانب توزيع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وحقائب وقائية وأنشطة توعوية لأهالي المنطقة.يذكر أن مبادرة حماية تأتي بتعاون مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المؤسسات الأخرى.