«الزراعة»: فحص 78 ألف طن بطاطس للتصدير

أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس أن إجمالي كميات البطاطس التي تم فحصها بالمشروع موسم 2020-2021 بلغ 78 ألفا و16 طنا من البطاطس الجاهزة للتصدير إلى الخارج خلال الموسم التصديري وذلك خلال الفترة من 22 نوفمبر الماضي وحتي 8 فبراير الحالي.وقالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء لـ«المصري اليوم»، إنه تم فحص 74 ألفا و16 طنا من البطاطس خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحة أنه تم فحص 15 ألفا و135 طنا من البطاطس للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي، وفحص 16 ألفا و567 طنا لدولة روسيا و43 ألفا و194 طنا من البطاطس لتصديرها للدول العربية، وفحص 3119 طنا لباقي دول العالم.وأضافت «بلابل»، أن إجمالي العينات المسحوبة من شحنات البطاطس التي تم تحليلها بغرض التصدير بلغت 2873 عينة منها 644 عينة من البطاطس للتصدير للدول الأوروبية وتحليل 614 عينة لتصدير البطاطس لدولة روسيا و1505 عينة لتصدير البطاطس للدول العربية و110 عينات من البطاطس للتصدير لباقي الدول.وأوضحت مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، أن إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية من البطاطس لموسم 2020 – 2021 بلغ 51 ألف فدان، مقابل مساحة متوقعة لزراعة بطاطس العروة الصيفي بإجمالي 13 ألف فدان للموسم المقبل، وذلك من إجمالي مساحة 608 أآاف فدان هي إجمالي المساحات للمناطق الخالية من العفن البني وفقا للمعايير والمواصفات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.وأكدت «بلابل»، أنه تم الانتهاء من عمل خرائط مكانية لأماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين التقاوي الكسر المحلى والكميات المخزنة بكل ثلاجة المخصصة لزراعات العروة التصديرية داخل المناطق الخالية، موضحة أنه تم تحميل مساحة ( 2 مليون ) كيلو متر مربع صور اقمار صناعية لمساحة (608 الاف) فدان هي جميع المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس.ولفتت مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس أنه تم ميكنة دورة العمل بالكامل لمهندسي المناطق الخالية عن طريق «التابلت» المقوي وأماكن العمل بالحقول، مشيرة إلى أنه عمل بوابة خدمات المستثمرين الالكترونية على موقع المشروع (أسس مزرعتك – تابع مزرعتك) يتم من خلالها تقديم مجموعة من الخدمات لأصحاب المزارع داخل المناطق الخالية، موضحة أنه تم الانتهاء من كتيب المناطق الخالية وإرفاق صور الأقمار الصناعية بمساحة (608 آلاف) فدان مصحوبة بخرائط لـ (332) مزرعة وإرساله إلى المفوضية الاوروبية.