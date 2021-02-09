رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: فحص 78 ألف طن بطاطس للتصدير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:12 م
ألف طن بطاطس
ألف طن بطاطس
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس أن إجمالي كميات البطاطس التي تم فحصها بالمشروع موسم 2020-2021 بلغ 78 ألفا و16 طنا من البطاطس الجاهزة للتصدير إلى الخارج خلال الموسم التصديري وذلك خلال الفترة من 22 نوفمبر الماضي وحتي 8 فبراير الحالي.

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء لـ«المصري اليوم»، إنه تم فحص 74 ألفا و16 طنا من البطاطس خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحة أنه تم فحص 15 ألفا و135 طنا من البطاطس للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي، وفحص 16 ألفا و567 طنا لدولة روسيا و43 ألفا و194 طنا من البطاطس لتصديرها للدول العربية، وفحص 3119 طنا لباقي دول العالم.

وأضافت «بلابل»، أن إجمالي العينات المسحوبة من شحنات البطاطس التي تم تحليلها بغرض التصدير بلغت 2873 عينة منها 644 عينة من البطاطس للتصدير للدول الأوروبية وتحليل 614 عينة لتصدير البطاطس لدولة روسيا و1505 عينة لتصدير البطاطس للدول العربية و110 عينات من البطاطس للتصدير لباقي الدول.

وأوضحت مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، أن إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية من البطاطس لموسم 2020 – 2021 بلغ 51 ألف فدان، مقابل مساحة متوقعة لزراعة بطاطس العروة الصيفي بإجمالي 13 ألف فدان للموسم المقبل، وذلك من إجمالي مساحة 608 أآاف فدان هي إجمالي المساحات للمناطق الخالية من العفن البني وفقا للمعايير والمواصفات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.

وأكدت «بلابل»، أنه تم الانتهاء من عمل خرائط مكانية لأماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين التقاوي الكسر المحلى والكميات المخزنة بكل ثلاجة المخصصة لزراعات العروة التصديرية داخل المناطق الخالية، موضحة أنه تم تحميل مساحة ( 2 مليون ) كيلو متر مربع صور اقمار صناعية لمساحة (608 الاف) فدان هي جميع المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس.

ولفتت مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس أنه تم ميكنة دورة العمل بالكامل لمهندسي المناطق الخالية عن طريق «التابلت» المقوي وأماكن العمل بالحقول، مشيرة إلى أنه عمل بوابة خدمات المستثمرين الالكترونية على موقع المشروع (أسس مزرعتك – تابع مزرعتك) يتم من خلالها تقديم مجموعة من الخدمات لأصحاب المزارع داخل المناطق الخالية، موضحة أنه تم الانتهاء من كتيب المناطق الخالية وإرفاق صور الأقمار الصناعية بمساحة (608 آلاف) فدان مصحوبة بخرائط لـ (332) مزرعة وإرساله إلى المفوضية الاوروبية.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

خالد الجندى: الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلي الأعلى»

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومى لثقافة الطفل