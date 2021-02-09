روسيا تتجه نحو تشديد العقوبات بحق مخالفي قواعد التظاهر

صوّت النواب الروس، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية لصالح مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات بحق من يخرق القواعد الناظمة للتظاهرات، بعد أيام قليلة من قمع الاحتجاجات المؤيدة للمعارض الموقوف أليكسي نافالني.وقدم الاقتراح نائب عن حزب روسيا الموحدة الحاكم إلى مجلس الدوما في نوفمبر، وينص بشكل خاص على فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف روبل (44.5 يورو)، أي أربعة أضعاف المبلغ الحالي، في حال رفض الامتثال لأوامر الشرطة.كما دعا إلى فرض غرامات أكبر على انتهاك المعايير التي تحكم جمع الأموال والإنفاق بهدف تنظيم تظاهرة.ومن المقرر إجراء قراءة ثالثة لمشروع القانون الذي سيتم اعتماده دون شك الأربعاء، على أن يقوم بدرس النص مجلس الاتحاد، أي مجلس الشيوخ.