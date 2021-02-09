«قرطام»: حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا ضعيف

قال عصام قرطام، رئيس الغرفة التجارية النيجيرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا ضعيف جدا على الرغم من كثرة الفرص الاستثمارية بين البلدين.وأضاف قرطام أن الغرفة تعمل على توسيع التبادل التجاري بين البلدين بتوسيع حجم المشروعات وزيادة الاستثمارات المصرية خاصة أن السوق النيجيري يحتوي على كمية كبيرة من المواد الخام الغير مستغلة ويمكن إقامة استثمارات مصرية بها.وطالب وزارة التجارة والصناعة بالتعاون المشترك مع الغرفة التجارية النيجيرية للوصول إلى أفضل النتائج في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.وأوضح رئيس الغرفة التجارية النيجيرية، أن هناك ترحيب من قبل الحكومة النيجيرية بالاستثمارات المصرية وسبل توسيع العلاقات بين البلدين.