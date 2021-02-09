«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

صدر حديثًا عن دار كنوز للنشر والتوزيع كتاب «الجنرال الإسلامى.. سيرة جنرالات الحكم من محمد إلى معاوية» للكاتب الصحفى والباحث السياسى السيد الحرانى، في 300 صفحة من الحجم الكبير.يكشف الكتاب أكاذيب جماعة الإخوان التى سطروها ويحاولون فرضها على الجميع حول تاريخ الدولة الإسلامية وحكامها الأوائل بداية من سيد الخلق محمد "صلى الله عليه وسلم" حتى وصول الخلافة الإسلامية ليد الصحابي الجليل معاوية بن اأبي سفيان "رضى الله عنه"، ومحاولات الإخوان الخبيثة لإبعاد الجيوش عن الحكم وإدارة الدول، وأيضا تعزيز فكرة حكم الدول الإسلامية بالجماعات والتنظيمات والميليشيات في محاولتهم لتزوير أصول الحكم في الرسالة المحمدية وآثارها لخدمة أفكارهم الشيطانية ومخططاتهم الإجرامية، خاصة في فترة ما بعد ثورة الشعب المصري عليهم في 30 يونيو، وإعلان خريف أحلامهم وبداية حكم جديدة للدولة المصرية بعد بيان 3 يوليو.يستعرض الكتاب بحوثًا موثقة للدور الحربي (العسكري) المهم الذي لعبه الرسول والذين معه، ولقبهم الكاتب بالاسم المعاصر (الجنرالات) الأوائل في حكم الدولة الإسلامية، حيث قدموا للدولة الإسلامية الكثير.. وباستثناء رسول الله، صاحب الرسالة ونبى الأمة، يأتى أصحابه من بعده رجالَ دولة من الطراز الأول فى قيادة لواء الجيش وإدارة شئون الدولة والحكم والقضاء بين الناس.وقال الحراني لـ"الدستور":" إن المتمعن فى سيرة هؤلاء جميعًا يجد أن النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) والدين الإسلامى كانا محور التحول والتغيير فى المنطقة العربية، وأيضًا فى مصير وحياة هؤلاء الصحابة جميعًا وغيرهم كثيرين، فاستطاع النبي أن يؤسس دولة الله والدنيا، ومن بعده أبو بكر الصديق الذي توسعت الدولة الإسلامية في عهده وأظهر في حروب الردة أن الجيوش هو الفيصل في ردع كل من يحاول اختطاف الدولة وإرهاب أهلها، ثم جاء عهد عمر بن الخطاب بحكمته وصرامته فشرع لدفترة الدولة والحكم وصك العملات واستكمال بناء جيش قوي وتأكيد هوية من أجل حماية حدود الدولة.. إلخ.وتابع: "الكتاب يربط بشكل دقيق بين التاريخ والواقع المعاصر الذى نعيشه جميعًا فى مصر وتعيشه الأمة العربية، جزء مهم جدًّا من السيرة السياسية والاجتماعية للجنرالات والقادة فى عملية التأسيس القوي والإدارة الرشيدة والحكم المستنير من أجل الارتقاء بالإنسان والإنسانية.