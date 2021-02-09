رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:07 م
الجنرال الإسلامي
الجنرال الإسلامي
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثًا عن دار كنوز للنشر والتوزيع كتاب «الجنرال الإسلامى.. سيرة جنرالات الحكم من محمد إلى معاوية» للكاتب الصحفى والباحث السياسى السيد الحرانى، في 300 صفحة من الحجم الكبير.

يكشف الكتاب أكاذيب جماعة الإخوان التى سطروها ويحاولون فرضها على الجميع حول تاريخ الدولة الإسلامية وحكامها الأوائل بداية من سيد الخلق محمد "صلى الله عليه وسلم" حتى وصول الخلافة الإسلامية ليد الصحابي الجليل معاوية بن اأبي سفيان "رضى الله عنه"، ومحاولات الإخوان الخبيثة لإبعاد الجيوش عن الحكم وإدارة الدول، وأيضا تعزيز فكرة حكم الدول الإسلامية بالجماعات والتنظيمات والميليشيات في محاولتهم لتزوير أصول الحكم في الرسالة المحمدية وآثارها لخدمة أفكارهم الشيطانية ومخططاتهم الإجرامية، خاصة في فترة ما بعد ثورة الشعب المصري عليهم في 30 يونيو، وإعلان خريف أحلامهم وبداية حكم جديدة للدولة المصرية بعد بيان 3 يوليو.

يستعرض الكتاب بحوثًا موثقة للدور الحربي (العسكري) المهم الذي لعبه الرسول والذين معه، ولقبهم الكاتب بالاسم المعاصر (الجنرالات) الأوائل في حكم الدولة الإسلامية، حيث قدموا للدولة الإسلامية الكثير.. وباستثناء رسول الله، صاحب الرسالة ونبى الأمة، يأتى أصحابه من بعده رجالَ دولة من الطراز الأول فى قيادة لواء الجيش وإدارة شئون الدولة والحكم والقضاء بين الناس.

وقال الحراني لـ"الدستور":" إن المتمعن فى سيرة هؤلاء جميعًا يجد أن النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) والدين الإسلامى كانا محور التحول والتغيير فى المنطقة العربية، وأيضًا فى مصير وحياة هؤلاء الصحابة جميعًا وغيرهم كثيرين، فاستطاع النبي أن يؤسس دولة الله والدنيا، ومن بعده أبو بكر الصديق الذي توسعت الدولة الإسلامية في عهده وأظهر في حروب الردة أن الجيوش هو الفيصل في ردع كل من يحاول اختطاف الدولة وإرهاب أهلها، ثم جاء عهد عمر بن الخطاب بحكمته وصرامته فشرع لدفترة الدولة والحكم وصك العملات واستكمال بناء جيش قوي وتأكيد هوية من أجل حماية حدود الدولة.. إلخ.

وتابع: "الكتاب يربط بشكل دقيق بين التاريخ والواقع المعاصر الذى نعيشه جميعًا فى مصر وتعيشه الأمة العربية، جزء مهم جدًّا من السيرة السياسية والاجتماعية للجنرالات والقادة فى عملية التأسيس القوي والإدارة الرشيدة والحكم المستنير من أجل الارتقاء بالإنسان والإنسانية.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلي الأعلى»

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومى لثقافة الطفل