محافظ قنا يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسّعًا بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 2021 للديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.جاء ذلك فى حضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الصحة والسكان والتنظيم والإدارة والتموين والشباب والرياضة والقوى العاملة والطرق والنقل والري والتضامن والتربية والتعليم ومسؤولى التخطيط ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية.وأكد محافظ قنا سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، مضيفًا أنه تم إعداد وتجهيز الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتراعي احتياجات المواطن الأساسية، حيث تم وضع أولويات للمشروعات الخدمية المهمة التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر.