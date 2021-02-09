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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يناقش مشروع «ميركيوريا» الخاص بتموين السفن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:33 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع مسئولى شركة ميركيوريا العالمية للطاقة برئاسة المهندس ماجد شنودة المدير التنفيذى للشركة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولى الشركة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية المشروع المقترح من جانب شركة «ميركيوريا» الخاص بتموين السفن، وتنفيذ هذا المشروع فى منطقة قناة السويس، بما يسهم فى تعزيز أهمية المنطقة الاقتصادية، وزيادة دور المنطقة كمركز تنموي متكامل.

وخلال الاجتماع، عرض المدير التنفيذى لشركة ميركيوريا مقدمة عن الشركة التى تم تأسيسها عام ٢٠٠٤، وتعمل فيما يزيد على ٥٠ دولة حول العالم، بحجم أصول ثابتة يصل إلى ٢.٨ مليار دولار.

وأضاف أن الشركة مهتمة بالاستثمار فى منطقة قناة السويس، نظرًا للأهمية الجغرافية البالغة لهذه المنطقة، ولكونها إحدى أهم المناطق الاقتصادية الواعدة فى العالم.

وشرح رئيس شركة ميركيوريا المشروع المقترح من الشركة بحجم استثمارات يصل إلى ٤٥٠ مليون دولار، فى مجال تموين السفن، وجمع المخلفات البحرية وتنقية البيئة المائية، بالإضافة إلى خدمات الشحن، مضيفًا أن الشركة لديها مخطط زمنى للتنفيذ خلال مدة لا تزيد عن ٣٦ شهرًا.

من جانبه، أشار وزير البترول إلى أن الشركة كانت على تواصل مع الوزارة منذ فترة، وهناك جوانب عدة للتعاون، خاصة أن قطاع البترول فى مصر يمتلك مقومات البنية التحتية، والمهارات والخبرات البشرية التى يمكن توظيفها لخدمة كافة المشروعات المقترحة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال عملية التفاوض مع الشركة، وعرض تصور مقترح لخطة العمل بكافة تفاصيلها، حتى تتسنى سرعة التحرك لتنفيذه، فى ضوء ما للمشروع المقترح من أهمية، وما يمتلكه من جدوى اقتصادية.

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