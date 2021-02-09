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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفل غرقًا في بيارة بأرض زراعية ببني سويف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:31 م
مصرع طفل غرقًا
مصرع طفل غرقًا
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقي طفل مصرعه، الثلاثاء، غرقًا في بيارة بأرض زراعية بقرية "قاي" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة غرقًا في بيارة بأرض زراعية بقرية قـاي، بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "محمد.هـ.ع" 3 سنوات، مقيم بقرية قاي بمركز إهناسيا، لقي مصرعه غرقًا في بيارة بأرض زراعية أثناء تواجده مع أسرته بالأرض، وغافل أسرته ليلهو بالقرب من البيارة، فسقط ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

تم انتشال جثته ونقلها لمشرحة مستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

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