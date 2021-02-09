غلق وتشميع معمل تحاليل مخالف لقوانين العلاج الحر بالغربية

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارًا بغلق معمل تحاليل بالحكمة حي أول طنطا، لعمله دون ترخيص، إضافة إلى تشميع المعمل لمخالفته الترخيص والقوانين والاشتراطات الصحية والوقائية.جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتور حامد محمود، بالتنسيق مع إدارة النفايات بقيادة الدكتور محمد شكر.فقد قام الدكتور بيشوي سامي بالعلاج الحر بالمديرية، وهيثم غياط بإدارة النفايات، بشن حملة مكبرة يقودها قسم شرطة حي أول طنطا؛ لتنفيذ غلق معمل التحليل المخالف للاشتراطات وقوانين العلاج الحر وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة ومراجعة التراخيص للمنشآت الصحية الخاصة للاطمئنان إلى التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على صحة المواطنين خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).