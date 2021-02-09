سحب المياه الجوفية من أسفل منازل بلطيم بكفرالشيخ

تفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفرالشيخ، الثلاثاء، الخطة الطارئة لتركيب طلمبات خاصة لتخفيض وسحب المياه الجوفية بمنطقة المساكن الشرقية التى يعود إنشاؤها قديمًا بمواصفات إنشائية ذات بدروم أسفل العقارات الثمانية.وأكد السنوسي، أن منسوب المياه الجوفية أسفل العقارات قد يسبب أضرارا للمبانى والبيئة المحيطة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص طلمبات ذات كفاءة عالية طبقا للمواصفات المطلوبة لسحب المياه الجوفية حول المنطقة السكنية وأسفل العقارات المستهدفة بالمساكن الشرقية ببلطيم.