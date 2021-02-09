تطوير 68 قرية بتوجيهات رئاسية.. كيف استعدت قنا لـ«حياة كريمة»؟

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا اجتماعًا موسّعًا لكافة قطاعات المرافق لتنظيم وتنسيق العمل مع القطاعات المختصة بتنفيذ آليات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري الذي أطلقه الرئيس في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ويستهدف ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركز على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي وحازم عمر، نائب محافظ قنا وفاطمة إبراهيم، سكرتير عام مساعد المحافظة ومساعد مدير أمن قنا، والعميد أحمد عوض، المستشار العسكري للمحافظة والدكتور احمد كمال نائب رئيس الجامعة والدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة والمهندس عبد صالح، رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير الاحوال المدنية والمرور والحماية المدنية ورؤساء مجالس المدن ووكلاء وزارة الكهرباء والتضامن الاجتماعي والري والصحة والتموين والبريد والإسكان والطب البيطري والتامين الصحي والثقافة والشباب والرياضة والطرق والنقل والسنترال والبريد والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي وممثلين عن الاوقاف ومطرانية ( قنا – نجع حمادي – دشنا – نقادة ) وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة ويستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.أوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف علي عملية تنفيذ المشروع بمحافظة قنا الذي يستهدف تطوير 5 مراكز هى ( أبوتشت - فرشوط - دشنا - الوقف - قوص ) تضم 19 قرية رئيسية و68 قرية فرعية ويستفيد من المشروع حوالي مليون و346 مواطن من اهالي القري وتبلغ التكلفة الاستثمارية بكل مركز من نحو 2 - 3 مليارات جنيه حسب احتياجات المركز لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.أشار الداودي إلى أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات التحضرية (جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت مع المواطنين خلال وضع خطط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للوقوف على المشروعات المطلوبة من المواطنين - اعداد الخطة النهائية بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية ولجنة التخطيط المحلى وشركات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية ) وعدد من الاجراءات التنفيذية ( نزول فرق العمل لمعاينة المواقع على الطبيعة وتدقيق المشاريع - حصر كافة المنازل بقرى المراكز المستهدفة – حصر قرارات التخصيص الصادرة للمشروعات التي سيتم تنفيذها وتيسير اجراءات التخصيص للأراضي غير المخصصة – تكليف شركات المرافق والجهات المعنية بتكليف مهندس متخصص لمتابعة المشروعات المطلوب تنفيذها بكل مركز كلًا فيما يخصه ).وأكد رئيس الجامعة أن هناك تكليف رئاسي للجامعة بإعداد دراسة لتطوير القرى بقنا في اطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية وتم تشكيل لجنة للقيام بهذه الدراسة تضم عدة كليات لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات انجاز ملموسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية بمحافظة قنا مؤكدا حرص الجامعة على تنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطن المصري في القرى التي تضم اكثر من نصف سكان مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في مختلف تفاصيل حياة المواطن المصري.