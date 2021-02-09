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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد المدرسة الدولية للغات (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:37 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الثلاثاء المدرسة الدولية الحكومية، لمتابعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمدرسة ورصفها بالإنترلوك، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات بالمدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وأحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة إنهاء اللمسات الأخيرة بالمدرسة وجاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث، تمهيدًا لافتتاحها بدءًا من الفصل الدراسي الثاني.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن بها 43 فصلًا، وتستقبل أبناء المحافظة من كل المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

أضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز كل الفصول والمسرح المدرسي، موجهًا الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهودًا للانتهاء من الأعمال بها، مؤكدًا أن المدرسة متاحة لكل أبناء المحافظة من المراكز وتم إنشاؤها لتكون أفضل من أي مدارس بالمحافظات الأخرى.

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