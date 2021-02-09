«كنت ناويالك على نية مش كويسة».. لماذا هددت أم كلثوم سهير زكي؟

علمت كوكب الشرق أم كلثوم أن الراقصة سهير زكي تستخدم موسيقى أغنياتها في الملاهي والحفلات، فغضب بشدة، رفضًا لاستخدام فنها في الملاهي الليلية.وهاتفت أم كلثوم الموسيقار بليغ حمدي، وأبلغته أن الراقصة سهير زكي تستخدم لحن أغنية "ألف ليلة وليلة" للرقص في الملاهي الليلية، وطلبت منه أن يجد حلًا في هذه الأزمة، فأجابها بأنه لم يكن يعرف بالأمر على الإطلاق، ووعدها بأنه سيتحرى عن ذلك، ليحذر سهير من تكراره مرة أخرى.بعدما شاهد بليغ حمدي سهير أثناء رقصها على اللحن، ذهب إلى منزل "الست" وألحّ عليها في القدوم إلى الملهى ورؤية الرقصة بنفسها، فاستجابت لإلحاحه.وجلست أم كلثوم بعيدًا عن سهير زكي وبدأت تتابعها على استحياء وانبهرت كثيرًا بأدائها الحركي، وبعد انتهاء الفقرة صافحتها قائلًة: "كنت ناويالك على نية مش كويسة، لكن بمجرد ما شفت أدائك المختلف اكتشفت إنك إضافة"، وأكدت أنها ستكرر تجربة حضور حفلاتها قريبًا حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.