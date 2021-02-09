رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مستجدات كورونا مع لجنة إدارة الأزمة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:42 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة؛ لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالوباء القاتل، بحضور عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء اللجنة.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين وتوافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج الفيروس والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، ومواصلة تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس، مؤكدًا تسخير إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مناشدًا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بما يضمن السلامة والصحة والأمان للمواطنين كافة.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

حقيقة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

ظن أنه يستغل مرضه للشهرة.. كواليس خلاف محمد فوزي والعندليب

«الشناوي الأول والأخير».. حكايات 3 رجال في حياة ناهد شريف

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلى الأعلى»

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومى لثقافة الطفل