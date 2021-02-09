محافظ بورسعيد يناقش مستجدات كورونا مع لجنة إدارة الأزمة

عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة؛ لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالوباء القاتل، بحضور عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء اللجنة.وأكد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين وتوافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج الفيروس والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، ومواصلة تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.أوضح المحافظ أن الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس، مؤكدًا تسخير إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مناشدًا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بما يضمن السلامة والصحة والأمان للمواطنين كافة.