صندوق النقد يتوقع تعافيا سريعا لإنتاج النفط الروسي عند انتهاء اتفاق أوبك

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه يتوقع أن تعافيا سريعا لإنتاج النفط الروسي عند تخفيفاتفاق عالمي لتخفيضات إنتاجية، لكنه حث أيضا على الاستثمار في قطاع النفط للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي.وأضاف صندوق النقد أيضا في تقريره لشهر فبراير أن السعر الذي يحقق تعادلا بين الإيرادات وكامل التكاليف بالنسبة لروسيا أقرب إلى أن يكون بين 30 و40 دولارا للبرميل.وتابع: "استمرار أسعار النفط دون هذه المستويات لفترة طويلة قد يهدد استمرارية قطاع النفط والغاز في روسيا في الأجل الطويل".روسيا أحد أطراف اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين للنفط، في إطار مجموعة أوبك+، يستهدف تقليص إنتاج الخام لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 وضعف الطلب.ووفي ظل الاتفاق العالمي، نزل إنتاج روسيا النفطي في العام الماضي للمرة الأولى منذ 2008 وبلغ 10.27 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في قرابة عقد.