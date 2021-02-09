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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وفد دبلوماسي مغربي يصل إسرائيل لتولي مهام مكتب الاتصال

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:49 م
عبد الرحيم بويض
عبد الرحيم بويض
سارة الشلقاني
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وصل عبدالرحيم بويض، رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب لبدء تولي مهامه.

ورافق عبدالرحيم بويض طاقم دبلوماسي لإدارة مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

واستقبل جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، الوفد الغربي، وأعرب لهم عن تمنياته بتطوير التعاون والعلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن التوصل لاتفاق تطبيع بين المغرب وإسرائيل، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وعقد الجانبان عدة اجتماعات بين الوفود الدبلوماسية، للاتفاق على جميع الخطوات لإتمام بنود الاتفاقية، التي عقدت برعاية أمريكية، ومنها استئناف أعمال مكاتب الاتصال الدبلوماسية وفتح السفارات بينهما.

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