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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خارجية النواب: حريصون على وحدة الصف الفلسطينى واستئناف عملية السلام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:31 م
كريم عبدالكريم درويش
كريم عبدالكريم درويش
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأعمال الحوار الوطنى الفلسطينى فى الفترة من ٨- ٩ فبراير الجارى، وفى تلك الفترة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية والتغيرات الدولية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية فى السياسة المصرية وحرص الرئيس على الخروج من الانقسام الفلسطيني الذى ظل لسنوات حائلا دون توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتوفير الشرعية للمفاوض الفلسطينى واستئناف عملية السلام وفق رؤية فلسطينية موحدة، وبناء على أسس راسخة من وحدة الموقف الفلسطينى الداخلى.

وأضاف كريم درويش أن القاهرة تثق فى وطنية الفصائل الفلسطينية المختلفة وإدراكها لضرورات الإسراع فى نبذ الخلافات والتوافق على قضايا جوهرية تتصل بترتيب الشأن الداخلى الفلسطينى مثل الانتخابات والتوافق على مرجعيات لاستئناف عملية السلام، خاصة فى ظل الترويج لسنوات أنه ليس هناك طرف فلسطينى يمكن التفاوض معه.

ولفت درويش إلى أنه يشعر بالتفاؤل بنتائج الحوار الوطنى الفلسطينى، فى ضوء ما بذلته وتبذله القاهرة من جهود مخلصة ودءوبة للتهيئة للتوافق الفلسطينى.

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