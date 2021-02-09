مصرع فلاح بسبب ماكينة قش الأرز بالدقهلية

لقى فلاح مصرعه متأثرًا بإصابته أثناء العمل على ماكينة درس قش أرز بإحدى قرى تمى الأمديد بالدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى السنبلاوين العام بوصول يسري السعيد أحمد عطية، 42 عامًا، فلاح، مقيم قرية "أبوداود السباخ" دائرة المركز مصابا بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسري وآخر أسفل الأبط الأيمن (ادعاء حادث عارض) وتوفي عقب وصوله.وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفي وبالفحص وسؤال شاهد الواقعة عرفات شعبان عرفات، 60 عامًا، عامل زراعي، مقيم قرية "تاج العز" دائرة مركز تمي الأمديد وشقيقه صبحي السعيد أحمد عطية، 57 عامًا، فلاح، مقيم بذات القرية قررًا بأنه أثناء قيام المذكور بالعمل على ماكينة دراس القش بأرضه الزراعية تطايرت قطعة حديدية من الماكينة أحدثت إصابته في الصدر وسقط علي سير التشغيل، ما أدى إلى حدوث إصابته أسفل الإبط ووفاته على إثر ذلك، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٩٩ لسنة ۲۰۲۱ إداري مركز شرطة تمي الأمديد وجار استكمال الفحص والعرض علي النيابة.