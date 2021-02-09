صرف 60 ألف جنيه لـ6 أسر سقط منزلهم في كفرالشيخ
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:19 م
عمرو الشاميطباعة
زار اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، 6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول الذين تم إخلاء منازلهم أمس لوجود تصدعات بالمنزل المكون من 3 طوابق، ما أدى لميل العقار، كما اطمأن على مقر الإقامة المؤقت بمدرسة القرية وتوفير 30 سريرًا لهم و60 بطانية وتوفير كل مستلزمات المعيشة، على أن يتم تدبير محل إقامتهم بعد 5 أيام.
وقرر محافظ كفرالشيخ صرف 7 آلاف جنيه لكل أسرة، إضافة إلى 3 آلاف جنيه تم صرفها أمس موجّهًا أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية بتقديم كافة الخدمات لهم.
واتخذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إجراءات تأمين العقار والمباني المجاورة والإخلاء الفوري من السكان، تحسبًا لانهيار العقار.
وقرر محافظ كفرالشيخ صرف 7 آلاف جنيه لكل أسرة، إضافة إلى 3 آلاف جنيه تم صرفها أمس موجّهًا أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية بتقديم كافة الخدمات لهم.
واتخذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إجراءات تأمين العقار والمباني المجاورة والإخلاء الفوري من السكان، تحسبًا لانهيار العقار.