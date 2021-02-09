صرف 60 ألف جنيه لـ6 أسر سقط منزلهم في كفرالشيخ

زار اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، 6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول الذين تم إخلاء منازلهم أمس لوجود تصدعات بالمنزل المكون من 3 طوابق، ما أدى لميل العقار، كما اطمأن على مقر الإقامة المؤقت بمدرسة القرية وتوفير 30 سريرًا لهم و60 بطانية وتوفير كل مستلزمات المعيشة، على أن يتم تدبير محل إقامتهم بعد 5 أيام.وقرر محافظ كفرالشيخ صرف 7 آلاف جنيه لكل أسرة، إضافة إلى 3 آلاف جنيه تم صرفها أمس موجّهًا أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية بتقديم كافة الخدمات لهم.واتخذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إجراءات تأمين العقار والمباني المجاورة والإخلاء الفوري من السكان، تحسبًا لانهيار العقار.