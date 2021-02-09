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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الألمانية: لا كمامات طبية مجانية لطالبي اللجوء

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:46 م
كمامات طبية
كمامات طبية
وكالات
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أفادت الحكومة الألمانية بعدم حصول طالبي اللجوء على كمامات من نوع (إف إف بي 2) مجانا.

جاء ذلك في رد من وزارة الشئون الاجتماعية على سؤال من سفين ليمان، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر لشئون السياسة الاجتماعية.

وقال ليمان إن "طالبي اللجوء وتحديدا هؤلاء الذين يعيشون في نُزُل مشتركة معرضون لخطر العدوى على نحو خاص"، وطالب بأن يحصل هؤلاء على الكمامات بسعر أقل من الأشخاص الذين يتمتعون بالضمان الاجتماعي الأساسي، وشكا أن الأشخاص الأشد فقرا جاءوا في طليعة من سقطوا من الحسابات في موضوع التوزيع المجاني للكمامات.

وأضاف ليمان أن الحكومة الألمانية عليها أن تعترف بأنها نسيت مئات الآلاف من الناس.

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