الحكومة الألمانية: لا كمامات طبية مجانية لطالبي اللجوء

أفادت الحكومة الألمانية بعدم حصول طالبي اللجوء على كمامات من نوع (إف إف بي 2) مجانا.جاء ذلك في رد من وزارة الشئون الاجتماعية على سؤال من سفين ليمان، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر لشئون السياسة الاجتماعية.وقال ليمان إن "طالبي اللجوء وتحديدا هؤلاء الذين يعيشون في نُزُل مشتركة معرضون لخطر العدوى على نحو خاص"، وطالب بأن يحصل هؤلاء على الكمامات بسعر أقل من الأشخاص الذين يتمتعون بالضمان الاجتماعي الأساسي، وشكا أن الأشخاص الأشد فقرا جاءوا في طليعة من سقطوا من الحسابات في موضوع التوزيع المجاني للكمامات.وأضاف ليمان أن الحكومة الألمانية عليها أن تعترف بأنها نسيت مئات الآلاف من الناس.