الموافقة على 23 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ، بني سويف، الثلاثاء، الاجتماع رقم 69 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.خلال الاجتماع تمت مناقشة 79 ملفًا ما بين (33 طلب جديد + 46 تظلمات)، حيث تم قبول تظلم واحد والموافقة على 23 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن" إلى 2274 طلب تقنين، بينما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة،فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1111عقدا بواقع (799 عقود مباني+ 312 عقد زراعة).جار البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.