مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع بـ4.20 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.464.04 بارتفاع قدره 4.20 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 640.89 بارتفاع قدره 3.69 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و863 ألفا و70 سهما بقيمة إجمالية قدرها 800 ألف و153 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 130 صفقة.