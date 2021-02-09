مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 8892.92 نقطة

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات الجوف، وأنعام القابضة، وأبومعطي، والخزف السعودي، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، وأسمنت القصيم، والحكير، والسعودي الفرنسي، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و8.30%.



فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأبومعطي، وتبوك الزراعية، وكيان السعودية، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والمصافي، وأبومعطي، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 230.30 نقطة، ليقفل عند مستوى 25359.53 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 882 صفقة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 83.58 نقطة، ليقفل عند مستوى 8892.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.