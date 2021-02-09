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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صناعة النواب توافق على تعديل قانون اتحاد الصناعات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:10 م
محمد السلاب
محمد السلاب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديلات قانون اتحاد الصناعات خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد السلاب وكيل اللجنة، وبحضور أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية وممثلي اتحاد الصناعات على تعديل القانون والموافقة على المادة الأولى بالمد 6 شهور لمجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة اتحادات غرف الصناعات.

وأكد "السلاب" أن التعديل هو إضافة مادة تنص على استمرار مجلس الإدارة الحالي لحين إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من إصدار القانون بعد التعديل.

من جانبه قال أحمد سمير إنه صاحب مشروع القانون الحالي والهدف منه تنظيم اتحاد الصناعات ومنحه استقلالية مالية، مشيرا إلى أنه بعد صدور القانون أصبح اتحاد الصناعات كيانا مستقلا واخر انتخابات جرت تمت في 2016 ومع صدور القانون تأخرت اللائحة.

وأضاف أحمد سمير أن مدة المجلس الحالي للاتحاد والاتحادات الفرعية انتهت، ولذلك قدمت الحكومة القانون.

وأكد ممثل اتحاد الصناعات انتهاء ولاية المجلس الحالي لاتحاد الصناعات في 5 سبتمبر 2020، وبالتالي لابد من تعديل القانون حتى يستطيع مجلس الاتحاد الحالي تطبيق اللائحة التنفيذية وليس بغرض المد لمجلس الاتحاد الحالي ولا الغرف الصناعية.

وأكد محمد المرشدي عضو اللجنة أن القانون الحالي لم يؤخذ فيه رأي الغرف الصناعية ومع عدم إجراء الانتخابات أصبح بقاء المجلس الحالي لاتحاد الصناعات وغرف الصناعة غير قانوني، وطالب المرشدي بمراجعة مواد القانون كلها وليس التعديل المقدم من الحكومة.

ومن جانبه، قال ممثل وزارة الصناعة إنه لا يمكن إجراء الانتخابات أو النظر في تقنين مجالس إدارات غرف الصناعة بدون التعديلات لأن التعديل يعيد مجالس الإدارات للحياة لـ6 شهور لإجراء الانتخابات.

وقال شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة إن أهمية القانون والتعديل هو إعطاء الغطاء القانوني لمجلس إدارة ورئيس اتحاد الصناعات لأن هناك مصالح وإجراءات متوقفة وهناك مصالح دولة متوقفة منها مثلا تسجيل المنشآت حيث تطلب شهادة وكذلك السجل الصناعي.

وأكد السلاب أن تعديل القانون بشكل أوسع ومواد أكثر من المقدمة من الحكومة يحتاج إلى وقت لإعداد التعديلات.

وقال النائب مصطفى بدران عضو لجنة الصناعة إننا كنواب ضد المعوقات التي تواجه الصناعة، معلنا عن تبنيه اتجاهين لحل الأزمة الأولى متمثلة في الموافقة على إضافة المادتين، أما الاتجاه الثاني عمل مشروع جديد بحيث يكون هذا المشروع شامل وكافي لحل هذه الإشكاليات.

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