رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع لتصنيع الأحذية دون ترخيص بالإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:12 م
ضبط مصنع لتصنيع الأحذية
ضبط مصنع لتصنيع الأحذية
هبه عويضه
طباعة
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مصنع لتصنيع الأحذية دون ترخيص بمنطقة اللبان، حيث قامت إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبدالحميد، مدير الرقابة التجارية، بعدة حملات، بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع الأحذية دون ترخيص بمنطقة اللبان، وبفحص الخامات الموجودة به والمستخدمة فى التصنيع تبين أنها دون بيانات ومجهولة المصدر، وتم تحريز 34 صفيحة مادة لاصقة، 50 رولة جلد 30 مترا، 50 رولات قماش، 50 كيس سوست بداخل الكيس 100 سوستة، عدد 104 رولات جلد، رولات شرائط دون بيانات، 200 كرتونة بداخل كل كرتونة جوز أحذية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع والمنشآت الصناعية لحماية المواطنين من التدليس والغش التجاري.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

موضوعات متعلقة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من خلال موقع شركة بتروتريد

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الإفريقية

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«الجنرال الإسلامى» كتاب جديد للسيد الحرانى يكشف أكاذيب الإخوان

أحمد هشام: نبيل فاروق كان يرفض تمصير الفانتازيا الغربية

صاحب أول مكتبة باسم أحمد خالد توفيق: «هو مثلي الأعلى»

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومى لثقافة الطفل