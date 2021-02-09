ضبط مصنع لتصنيع الأحذية دون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مصنع لتصنيع الأحذية دون ترخيص بمنطقة اللبان، حيث قامت إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبدالحميد، مدير الرقابة التجارية، بعدة حملات، بالاشتراك مع مباحث التموين.وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع الأحذية دون ترخيص بمنطقة اللبان، وبفحص الخامات الموجودة به والمستخدمة فى التصنيع تبين أنها دون بيانات ومجهولة المصدر، وتم تحريز 34 صفيحة مادة لاصقة، 50 رولة جلد 30 مترا، 50 رولات قماش، 50 كيس سوست بداخل الكيس 100 سوستة، عدد 104 رولات جلد، رولات شرائط دون بيانات، 200 كرتونة بداخل كل كرتونة جوز أحذية.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع والمنشآت الصناعية لحماية المواطنين من التدليس والغش التجاري.تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.