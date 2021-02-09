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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النواب ووزير التنمية المحلية يناقشون «ملف النظافة وإعادة تدويرها»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:09 م
النواب ووزير التنمية
النواب ووزير التنمية المحلية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشته في البيان الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، في تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وبدأ "السجينى" حديثه مستعرضا انتقادات النائب أحمد فرغلي للوزير في جلسة أمس قائلا إنه بمراجعة المستندات المقدمة من النائب وجد به تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد كلام النائب، لذلك تطلب اللجنة من الوزير التحقيق في هذه الواقعة.

وأشار النائب السيد خضر إلى أن شركات القطاع الخاص لم تستطع أن تقوم بشكل مفرد بجمع القمامة، ولابد من تفعيل دور هيئات النظافة بشكل قوي.

كما تحدث النائب عمرو القطامي عن مشكلة انتشار القمامة بمنطقة الهرم خاصة أنها منطقة سياحية، وأشار النائب إلى مشكلة انتشار الكمامات الطبية بالشوارع وعدم جمعها والتخلص منها وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا، وأشار النائب إلى مقلب القمامة المتواجد بمدخل الدقي والجيزة وأنه لابد من وجود حل سريع وجذري لهذا المقلب. 

وضم النائب أحمد السجيني صوته لصوت القطامي بشأن مدخل الجيزة وأنه تحدث أكثر من مرة بشأن هذه المنطقة.

وقالت النائبة سامية أبو الوفا إن محافظة المنيا دائما المعدات معطلة بها، مطالبة بصيانة هذه المعدات أو إمدادانا بمعدات جديدة، وطالبت النائبة بإنشاء مصنع تدوير للقمامة بالمحافظة خاصة لأن نسبة تجميع القمامة بالمحافظة ٩٠ طنا وهذا يشكل عبء قوي.

واستنكرت النائبة ريهام عبد النبي عدم تواجد أماكن لتجمع القمامة بمحافظة أسوان وهي محافظة سياحية، كما تحدثت عن عدم تواجد مكان لتجميع مخلفات المستشفيات داخل محافظة أسوان بأكملها.

وتسائلت النائبة إيمان الألفي عن رسوم تحصيل النظافة على الكهرباء لماذا لا تتم عن طريق مجالس  المدينة وليس وزارة الكهرباء.

وتحدث النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة عن عدم تواجد خدمة حقيقية على الأرض، وطالب الوزير ببيان مصروفات شركات النظافة على مستوى جميع المحافظات وتقييم أداء تلك الشركات، وتسائل عن دور جهاز التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية.

وتسائل النائب "الحسيني" لماذا لم تعطي وزارة الكهرباء رسوم تحصيل النظافة لوزارة الإدارة المحلية لكى تستفيد الوزارة من هذه الرسوم وترجمتها في خدمة حقيقة على أرض الواقع؟.

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