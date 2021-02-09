السويد تسعى للحد من الازدحام على متن قطارات وحافلات الرحلات الطويلة

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، خططا لخفض عدد الركاب على متن خطوط قطارات وحافلات الرحلات الطويلة، في إطار إجراءات التصدي لجائحة كورونا.وذكرت الحكومة أنه لن يسمح لشركات السفر ببيع أكثر من نصف تذاكر المقاعد المتاحة خلال الرحلات التي تزيد مسافاتها على 150 كيلومترا، على أن تعفى التذاكر المباعة بالفعل من القواعد الجديدة.وقالت وزيرة الصحة، لينا هالينجرين، إنه بالرغم من استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد- 19، إلا أن السلالة الجديدة من الفيروس تنتشر، مشيرة إلى أن "معدلات انتشار العدوى ما زالت مرتفعة للغاية مع وجود خطر حقيقي من حدوث موجة ثالثة".