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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية معرفة الرقم السرى لبطاقة التموين واستخراج بطاقة جديدة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:11 م
لبطاقة التموين
لبطاقة التموين
الدستور
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يبحث أصحاب بطاقات التموين عن كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، حيث شهد محرك البحث العالمي جوجل تساؤلات عدة حول هذا الأمر، خاصة أنه من الممكن أن ينسى البعض من المواطنين كلمة السر، لكنها مهمة لمعرفة خدماتهم.

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين


ننشر لكم في "الدستور" كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي باستطاعة المواطن استعادة الرقم السري الخاص به ببطاقة التموين بشكل لحظي من خلال إرسال رسالة على رقم "91237" في حالة وجود رصيد، وإن لم يتوفر رصيد ترسل على رقم "9136" وستقوم وزارة التموين بالرد عليه بالرقم السري، وبذلك تكون على معرفة بالرقم السري لبطاقة التموين. 

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية

 

1 - ادخل على موقع بوابة مصر الرقمية من (هنا).

2 - اضغط على بطاقة التموين من (هنا).
3 - اضغط على ابدأ الخدمة.
4 - أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي.
5 - اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.
6 - يمكنك إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين.
7 - اضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتهم.
8 - اقرأ الشروط والأحكام واضغط موافق.
9 - ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.
10 - سيتم عرض كافة البيانات التي أدخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين


حددت الوزارة 3 فئات مستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية كالآتي:
1 - الأرامل.
2 - المطلقات.
3 - العمالة غير المنتظمة.
4- الخاضعون لبرنامج تكافل وكرامة.

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