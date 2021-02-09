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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تجارة الإسكندرية» تناقش تأثير كورونا على قطاع الأعمال

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:03 م
تجارة الإسكندرية
تجارة الإسكندرية
هبه عويضه
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تنظم كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ورشة عمل عن «تحديات المال والأعمال المعاصرة المشاكل والحلول» صباح السبت المقبل تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد الصيفي عميد كلية تجارة الاسكندرية.

وقال الدكتور علاء الغرباوي، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، مقرر الندوة، إنه سيتم تتناول تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات الأقتصادية في مصر خاصة وأن عدد كبير من رجال المال والأعمال سيشاركون في الندوة التي سيقدمها الإعلامي أحمد سالم.

أضاف أن أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ودول البحر الأبيض المتوسط في المحور الأول تأثير الكورونا على السوق الداخلي المصري والركود الذي ضرب بعض القطاعات الأقتصادية وفي نفس الوقت حقق أرباحا هائلة لبعض القطاعات التجارية والصناعية الأخرى، كما ستشارك جمعية رجال اعمال الإسكندرية من خلال محمد هنو نائب رئيس الجمعية بعرض للتأثير كوفيد 19 على قطاعات الأعمال ورجال الأعمال في مصر، ويعرض في نفس المحور الخبير السياحي وسيم محي الدين عن التأثير السلبي والخطير لخسائر قطاع السياحة والفندقة في مصر من جراء ازمة كورونا والتي تسببت فيمالايقل عن خسائر تصل الي 14 مليار دولار عام 2020.

أوضح «الغرباوي» أن المحور الثاني من ورشة العمل سيبحث تأثير أزمة الكورونا على قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والعقارية في مصر حيث يتناول الدكتور هاني المنشاوى رئيس قطاع الأستثمار بجمعية رجال اعمال الإسكندرية، ورئيس احدى شركات التصنيع الغذائي والسمكي تأثير الأزمات الأخيرة على القطاع الصناعي وتعرض رجال الأعمال والصناعة للصعوبات مع البنوك والمؤسسات المالية الداعمة خلال ازمة كورونا وطرق الحلول.

كما يتطرق الدكتور علاء دراز، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية لتداعيات أزمة كوفيد 19على قطاع الدواء في مصر والنجاح الذي حققه قطاع الأدوية في مصر في توفير الدواء طوال الفترة الصعبة وتوقف الحياة من جراء الإغلاق الجزئي والكلي الذي تم في مصر والعالم خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي.

يشارك النائب الدكتور إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس شركة قصر السلام للتطوير العقاري بتوضيح على تأثير الكورونا والقرارات الأقتصادية المتتابعة للازمة على السوق العقاري في مصر، وتشارك العديد من المؤسسات الاقتصادية مثل دريم مشرق للأغذية وموكامبو وقصر السلام في دعم المؤتمر وفعالياته.

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