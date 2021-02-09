حسين الجسمي: «مِلفِت الأنظار» من أشعار نهيان بن زايد آل نهيان

يتجدد اللقاء بين أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وصوت الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة"، من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "مِلفِت الأنظار"، من ألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل، ومكساج وماستر م. جاسم محمد.وأظهرت كلمات أغنية "مِلفِت الأنظار" للشاعر نهيان بن زايد مشاعر عشق فرحة وموصوفة بالحسن والجمال، والذي قال بين أبياتها:فيــه الـوصوف تـعَــدّيســـيد المـها لي ذارفـايـج وحِـــسنــه فَـــرديشمس الـــنهار تغـاروقد لحن الجسمي الأغنية بلحن رومانسي جميل بمقام "الكرد" الحساس، وامتزجت بها الآلات الغربية والجيتارات والبيانو مع آلة العود والإيقاعات الخليجية، لتكوّن أغنية جميلة وراقية في اللحن والأداء والتوزيع الموسيقي العصري، حيث قام بعزف العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات شريف فهمي، وبيز جيتار أحمد نظمي.وقد طُرحت أغنية "مِلفِت الأنظار" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.