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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منسق الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى يضع مقترحات بعقوبات تستهدف روسيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:27 م
جوزيب بوريل،
جوزيب بوريل،
وكالات
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قال منسق الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه سيضع مقترحات لفرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا، ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة النظر فيها في الأسابيع المقبلة.

وأضاف بوريل للبرلمان الأوروبي، عقب زيارة أجراها إلى موسكو الأسبوع الماضي: "سيكون على الدول الأعضاء أن تقرر الخطوات التالية، لكن نعم، يمكن أن يشمل ذلك عقوبات".

وتابع: "سأقدم مقترحات ملموسة"، مشيرًا إلى أن الأمر سيناقش في اجتماع لوزراء الخارجية في 22 فبراير وفي قمة الاتحاد الأوروبي في مارس.

وكانت مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين طالبوا في رسالة لهم باستقالة منسق الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد رحلة "مهينة" إلى موسكو تسببت في "إلحاق ضرر بالغ بسمعة الاتحاد الأوروبي".

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