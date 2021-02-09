بتكوين تسجل مستوى قياسيًا يتجاوز 45 ألف دولار

سجّل البتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق، الثلاثاء، وتجاوزت قيمته 45 ألف دولار، مدفوعًا بإعلان شركة "تيسلا" استثمارًا ضخمًا بقيمة 1.5 مليار دولار في هذه العملة المشفرة، تقوم به الشركة التي تخطط أيضا لبدء القبول بها كوسيلة للدفع.وتداول عملة البتكوين في مقابل 45 ألفًا و445 دولارًا بعدما سجلت مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 48 ألفًا و215 دولارًا عند الساعة 7:00 ت غ الثلاثاء، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.وقال مايكل هيوسون، المحلل في مجموعة "سي إم سي ماركتس": "لقد جلب إلون ماسك للبتكوين أقوى دعم في تاريخ العملة المشفرة".وكان رئيس "تيسلا"، أغنى رجل في العالم، قد روّج كثيرًا لمزايا البتكوين والعملات المشفرة على حسابه على "تويتر"، لكن هذه المرة الأولى التي تستثمر فيها مجموعة بحجم "تيسلا" جزءًا من أموالها في بتكوين.وعادة ما تتردد الشركات الخاصة بإبدال أموالها النقدية بأصول غير مستقرة مثل البتكوين.وقامت شركة أمريكية أخرى، ناشرة برمجيات "مايكروستراتيجي" بشراء عملات بتكوين بقيمة تزيد على مليار دولار في الأشهر الأخيرة.