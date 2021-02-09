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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تنفي نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:35 م
أسواق العتبة والموسكي
أسواق العتبة والموسكي والفجالة
مصطفى عبدالله
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نفت محافظة القاهرة، الثلاثاء، صحّة الأنباء المتداولة حولة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة؛ تمهيدًا لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب مؤكدة استمرار هذه الأسواق بأماكنها الحالية دون وجود أية نية لبيعها.

وقالت محافظة القاهرة إن هناك خطة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع البعد التراثي والجمالي بها من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة بكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين؛ حفاظًا على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق.

في السياق ذاته، تواصل المحافظة تطوير العديد من المناطق المفتوحة ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، حيث يتم تنفيذ أعمال تطوير "ميدان طلعت حرب - ميدان مصطفى كامل - شارع قصر النيل"، وتشمل تلك الأعمال تحسين الحالة المروية بالمنطقة من خلال زيادة حركة المشاة أكثر من حركة السيارات، بجانب توفير مسارات للدراجات لتتحول إلى "مدن مشاة"، إضافة إلى تنفيذ عدد من المحاور الجديدة التي تستهدف تخفيف الضغط المروري على منطقة وسط البلد، وتطوير الشوارع والميادين بإضافة عناصر جمالية، وأعمال إنارة وإضاءة وتشجير.

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وانتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل أنباء حول نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيدًا لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب، الأمر الذي نفته محافظة القاهرة فور تواصلها مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

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