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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الهجرة: صندوق رعاية المصريين بالخارج يحافظ على العمالة ويلبي احتياجاتهم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:28 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، والنائبة سولاف درويش، والنائب أحمد السيد مهنى أحمد، وكيلى اللجنة، لمناقشة بيان الوزارة الذي تم إلقاؤه بالجلسة العامة يوم الإثنين الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢١، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة وما يدخل في اختصاص اللجنة.

في بداية الاجتماع، قدم النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة شكره للسفيرة نبيلة مكرم، مشيرا إلى إلمام أعضاء اللجنة بما تبذله الوزارة من مجهود مع الجاليات المصرية بالخارج، وأن اجتماع اليوم استكمالا للبيان الذي تم إلقاؤه أمام الجلسة العامة، ومناقشة عدد من النقاط الخاصة بعمل لجنة القوى العاملة.

من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لحضور اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشيرة إلى أن ملف العمالة المصرية بالخارج من أولويات برنامج عمل وزارة الهجرة، انطلاقا من تلبية احتياجاتهم بمختلف شرائحهم، وأهمها وفقا لطلبهم إنشاء صندوق خاص بهم لرعايتهم.

وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون الهجرة، الذي انتهت منه الوزارة، يلبي احتياجات العمالة ويعمل على دعم تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.

كما قدمت السفيرة نبيلة مكرم شرحا للمقترح بما يتضمنه من بابين: الباب الأول هو تنظيم الهجرة، والباب الثاني يخص صندوق رعاية المصريين بالخارج، والذي يشمل كافة أوجه رعاية المصريين بالخارج، من شحن جثامين ودعمهم في حالة الطوارئ، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة تفاصيله تمهيدًا لمناقشته بمجلس الوزراء.

كما استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة خلال أزمة العالقين المصريين بالخارج، موضحة أن الأزمة بدأت بعد وجود عدد من العاملين بالخارج في مصر لا يستطيعون العودة إلى عملهم في الخارج، ثم ظهرت أزمة العالقين بالخارج سواء ممن كانوا في رحلات عمل أو سياحة أو عمرة أو علاج، كاشفة أنه تمت إعادة أكثر من ٧٧ ألف عالق مصري بالخارج خلال الموجة الأولى للإغلاق.

وحول أزمة العالقين الأخيرة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم احترامها الكامل لسيادة الدول والقرارات الخاصة بها، وأنه عقب قرار عدد من الدول تعليق الطيران لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ومن بينها دول الكويت الشقيقة، والتي كان من ضمن شروط السفر لها قضاء فترة حجر في دولة ترانزيت، وكان أغلب العالقين يقضون فترة حجر في دولة الإمارات، ومنهم من قضى فترة الحجر وفترة الحجز بالفنادق، ونفذت كافة إمكانياتهم المادية.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم العمل مع مؤسسة مصر الخير وعدد من المصريين المقيمين بدولة الإمارات، ومنهم النائب عباس السادات، لتحمل النفقات الخاصة بالعالقين حتى يتم فتح الطيران بدولة الكويت.

وأضافت أنه عقب تعليق الطيران مرة أخرى في دولة الكويت لمدة أسبوعين، تم إصدار بيانات إعلامية وعقد غرفة عمليات الوزارة لحث المواطنين، ممن انتهت تأشيرة إقامتهم بالإمارات، على العودة للوطن، مع الاتفاق مع شركات السياحة على عدم تحميل المواطنين أي غرامات، وبالفعل حتى اليوم تمت عودة المصريين العالقين، ٢٢٥ مصريا عادوا إلى أرض الوطن، عقب عقد اجتماع مع نواب البرلمان ومصريين بالخارج وبالتعاون مع ممثلي وزارة السياحة.

وحول ملف أموال المصريين العاملين بدولة العراق، قالت وزيرة الهجرة إن هناك تعاونا مع وزيرة الهجرة العراقية لتبادل الخبرات، وتم الاتفاق على اللقاء قريبا في العراق لبحث الموضوعات المعلقة، وبينها مستحقات المصريين العاملين بالعراق بالتعاون مع الجهات المعنية.
الهجرة: صندوق رعاية المصريين بالخارج يحافظ على العمالة ويلبي احتياجاتهم
الهجرة: صندوق رعاية المصريين بالخارج يحافظ على العمالة ويلبي احتياجاتهم
الهجرة: صندوق رعاية المصريين بالخارج يحافظ على العمالة ويلبي احتياجاتهم
الهجرة: صندوق رعاية المصريين بالخارج يحافظ على العمالة ويلبي احتياجاتهم
الهجرة: صندوق رعاية المصريين بالخارج يحافظ على العمالة ويلبي احتياجاتهم
الهجرة: صندوق رعاية المصريين بالخارج يحافظ على العمالة ويلبي احتياجاتهم

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