تنبيه هام من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة الوحدة الأولى الدرس الثاني «الحركة في الكائنات الحية» بمادة الأحياء.وأشارت الوزارة إلى أن بث مراجعة الوحدة الأولى الدرس الثاني «الحركة في الكائنات الحية» في مادة الأحياء، غدا الأربعاء ١٠ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.