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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بورسعيد» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:59 م
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تنفيذًا لقانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشر فى الجريدة الرسمية 15 يوليو 2020.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء وإدارة المرور والأجهزة المعنية.

يهدف القانون إلى القضاء على الانتظار العشوائى بالشوارع، وذلك من خلال طرح مساحات من الشوارع "مناطق الانتظار موازى للرصيف"، للمزايدة ويتم طرحها أمام الشباب والشركات للتعامل بشكل سنوي.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون، مرفقًا به"صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسي، تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.

وتصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير ممن مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون.

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