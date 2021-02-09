17 مارس.. الحكم على «سناء سيف» بتهمة نشر أخبار كاذبة

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 17 مارس للحكم.صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وتامر محمد رياض، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وإسلام عاشور.وتواجه المتهمة أنها في غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020، بدائرة قسم المعادي أذاعت عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا تفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.كما أنها سبّت بطريق النشر موظفًا عامًا، بأن أسندت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.