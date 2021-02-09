ننشر قرار صرف حافز الإدارة المدرسية

حصل «الدستور» على نسخة من القرار الوزاري الخاص بشأن الضوابط المنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.وتنص على أن تصرف المكافآت للحاصلات على إجازات الوضع ويحرم من المكافأة من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من أجره خلال شهر ويخصم من هذه المكافأة ٢٪؜ بحد أدنى 5 جنيهات لصالح الرعاية الاجتماعية.