تجارة إسكندرية تنظم ورشة عمل عن «تحديات المال» 13 فبراير

تقيم كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ورشة عمل عن (تحديات المال والأعمال المعاصرة المشاكل والحلول) يوم السبت 13 فبراير، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة والدكتور السيد الصيفي عميد كلية تجارة الإسكندرية.صرح بذلك الدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ومقررالندوة، وأضاف أنها ستتناول تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات الأقتصادية في مصر خاصة وأن عدد كبير من رجال المال والأعمال سيشاركون في الندوة التي سيقدمها الإعلامي أحمد سالم، حيث سيتناول أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ودول البحر الأبيض المتوسط في المحور الأول تأثير كورونا على السوق الداخلي المصري والركود الذي ضرب بعض القطاعات الاقتصادية.