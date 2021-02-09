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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخماد حريق هائل داخل مخزن للإسفنج بالمنوفية (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:35 م
حريق هائل
حريق هائل
ولاء القاضى
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نجحت قوات الحماية المدنية، مساء الثلاثاء، في السيطرة على حريق شبّ داخل مخزن إسفنج بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور قسم منوف، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باشتعال النيران في مخزن إسفنج، ليتم الدفع بسيارات الدفاع المدني، وانتقال قائد مرور المنوفية إلى مكان الواقعة.

وأشاد شهود عيان بدور الحماية المدنية بالمنوفية في السيطرة على حريق هائل بمخزن إسفنج بمنوف، عقب اشتعال النيران فيه اليوم، وانتقال الجهات المعنية إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين اشتعال النيران في مخزن مخصص للإسفنج خاص بإحدى الورش على مساحة 250 مترًا دون وجود خسائر بشرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.
إخماد حريق هائل داخل مخزن للإسفنج بالمنوفية (صور)
إخماد حريق هائل داخل مخزن للإسفنج بالمنوفية (صور)
إخماد حريق هائل داخل مخزن للإسفنج بالمنوفية (صور)
إخماد حريق هائل داخل مخزن للإسفنج بالمنوفية (صور)
إخماد حريق هائل داخل مخزن للإسفنج بالمنوفية (صور)
إخماد حريق هائل داخل مخزن للإسفنج بالمنوفية (صور)

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