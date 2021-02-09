إخماد حريق هائل داخل مخزن للإسفنج بالمنوفية (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية، مساء الثلاثاء، في السيطرة على حريق شبّ داخل مخزن إسفنج بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور قسم منوف، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باشتعال النيران في مخزن إسفنج، ليتم الدفع بسيارات الدفاع المدني، وانتقال قائد مرور المنوفية إلى مكان الواقعة.وأشاد شهود عيان بدور الحماية المدنية بالمنوفية في السيطرة على حريق هائل بمخزن إسفنج بمنوف، عقب اشتعال النيران فيه اليوم، وانتقال الجهات المعنية إلى مكان الحادث.بالانتقال والفحص، تبين اشتعال النيران في مخزن مخصص للإسفنج خاص بإحدى الورش على مساحة 250 مترًا دون وجود خسائر بشرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.