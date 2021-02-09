الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.ووجه الرئيس بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، في إطار مكونات المشروع من خلال الشركات والمصانع الوطنية.كما اطلع الرئيس كذلك على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.