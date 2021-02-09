تراجع معدلات البطالة نتيجة مخطط المشروعات القومية (انفوجراف)

على مدار بضعة أعوام، انخفضت معدلات البطالة في مصر نتيجة لخطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ 2013 والتي عززت من الاقتصاد القومي وقدرته على امتصاص الأزمات."الدستور" يرصد أحدث الإحصائيات الصادرة عن انخفاض معدلات البطالة في مصر، نتيجة الخطة القومية للإصلاح الاقتصادي وفق الإحصائيات الرسمية المصرية المعلنة عن البطالة.وانخفض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 20202021، مقارنةً بـ 9.6% في الربع الأخير من 20192020.وفي 2014 انخفض معدل البطالة السنوي من 13% إلى 7.9% في عام 2019 نتيجة لانخفاض معدل التضخم إلى 5.7% في 20192020 وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا، بعد أن سجل 13.9% في عام 20182019، ونحو 33% في عام 20172018.وسجل مؤشر البطالة في مصر تراجعًا ملحوظًا إذ وصل إلى 7.3% خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021، بعد أن كان وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 2019-2020.